Un poștaș a furat 140.000 de lei din pensii ca să joace la păcănele Un postaș din Bucuresti a fost trimis in judecata dupa ce si-a insusit peste 140.000 de lei, bani pentru plata pensiilor, si a jucat 90.000 de lei la pacanele, scrie News.ro. Un poștaș a fost trimis in judecata, vineri, pentru delapidare, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals. “Din cercetarile efectuate a rezultat ca inculpatul P.G., in calitate de factor postal (…) in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, la data de 09.08.2023, in jurul orelor 10.00, si-a insusit suma de 141.960 lei, suma pe care a primit-o in gestiune, in vederea distribuirii pensiilor catre persoanele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

