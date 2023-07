Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile de spionaj nu ar fi cea mai grava problema, avand in vedere toate provocarile carora trebuie sa le faca fața Republica Moldova, cum ar fi regimul de la Tiraspol și caile de șantaj energetic ale Moscovei, a declarat liderul Coaliției pentru Unitate și Bunastare (CUB), Igor Munteanu, scrie Jurnal.md…

- Vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi a avut o intrevedere cu președinta Bundestagului Republicii Federale Germania, Barbel Bas. La eveniment au participat și șefii comisiilor parlamentare permanente, relateaza MOLDPRES cu referire la Direcția comunicare și relații publice a Legislativului.…

- Kievul va finanța construcția podului de la Cosauți, iar Chișinaul, infrastructura conexa. Guvernul a ratificat acordul privind edificarea obiectivului, relateaza Realitatea.md. Cheltuielile pentru construcția infrastructurii rutiere (drum de acces spre pod) urmeaza a fi stabilita dupa efectuarea unui…

- Conducerea IGSU participa alaturi de echipa salvatorilor moldoveni la exercițiul de teren la scara larga desfașurat in Tbilisi, Georgia, in perioada 14 -16 iunie 2023. Cei 56 de salvatori și pompieri cu 12 unitați de tehnica iși antreneaza forțele in cadrul aplicațiilor TbiEX Georgia -2023, potrivit…

- Cinema 1 a fost amendata cu 25 000 de lei, in cadrul ședinței de azi a Consiliului Audiovizualului, pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului de programe. Postul a indicat 22,24% de programe audiovizuale realizate de producatori ce nu se afla sub jurisdicția Republicii Moldova, și anume…

- Postul de televiziune Cinema 1 a fost amendat cu 25 de mii de lei, in cadrul ședinței de vineri, 15 iunie, a Consiliului Audiovizualului (CA), pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului de programe. Postul a indicat 22,24% de programe audiovizuale realizate de producatori ce nu se afla sub…

- Parlamentul a ratificat acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana privind aderarea țarii noastre la Programul „Vama”al UE pentru cooperare in domeniul vamal. Scopul acordului este consolidarea relațiilor de cooperare intre Serviciul Vamal al Republicii Moldova și autoritațile vamale din…

- Marți, 9 mai, este marcata Ziua Europei, iar cu aceasta ocazie, ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj, potrivit Realitatea.md . „Dragi prieteni, Ziua Europei este un prilej de a celebra pacea și unitatea in intreaga Europa. In avceasta zi, revitalizam…