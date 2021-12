Un posibil răspuns la întrebarea: De ce persoanele obeze sunt expuse formelor grave de Covid-19? Un studiu recent sugereaza ca SARS-CoV-2 poate infecta celule adipoase, ceea ce ar explica de ce persoanele obeze sunt expuse formelor grave și prelungite de Covid-19. Cercetatorii de la Stanford, cu ajutorul colegilor lor din Elveția și Germania, au observat prezența ARN-ului SARS-CoV-2 in adipocite, celulele care stocheaza grasimile, și in celulele imunitare din țesuturile grase. Aceste rezultate, aparute deocamdata pe serverul de prepublicare BioRxiv, ar explica, parțial, de ce persoanele obeze (IMC – indice de masa corporala peste 30) sunt mai afectate de formele grave și prelungite de Covid-19.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cibernetic simulat s-a desfasurat pe parcursul a 10 zile, si a inclus aparitia pe Dark Web a unor date sensibile impreuna cu stiri false care au provocat in cele din urma haos pe pietele globale si probleme pentru banci. Simularea a prezentat mai multe tipuri de atacuri care au afectat pietele…

- Vaccinul nu impiedica infectarea cu noul coronavirus, dar reduce durata prezenței virusului in corp, limitand astfel riscul de transmitere pe termen lung. Un studiu, publicat in The New England Journal of Medecine, prezentat de Futura sante, arata ca persoanele vaccinate sunt contagioase o perioada…

- O subvarianta pornita din varianta Delta, care afecteaza tot mai multe persoane din Marea Britanie, este mai puțin probabil sa produca simptome ale infecției COVID-19, a constatat un studiu privind prevalența coronavirusului, adaugand ca numarul total de cazuri a scazut de la varful inregistrat in octombrie.…

- Germania este afectata de cel mai agresiv val al pandemiei de Covid, inregistrand peste 50.000 de cazuri noi, un record absolut. Autoritațile germane au decis impunerea primelor restricții pentru pentru persoanele nevaccinate. Incepand de luni, Berlinul interzice persoanelor nevaccinate accesul in …

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Cancelarul Angela Merkel si premierii landurilor au convenit asupra renuntarii la testele gratuite intrucat disponibilitatea vaccinului anti-COVID-19 pentru toti cetatenii face nenecesara suportarea permanenta a pretului testelor de catre contribuabili, explica dpa .Cu toate acestea, regulamentul stabilește,…

- Potrivit unui studiu realizat in Franța, vaccinarea anti-Covid-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare și de deces la persoanele cu varste peste 50 de ani. Cercetatorii francezi au realizat un amplu studiu bazat pe datele colectate de la 22 de milioane de persoane intr-o perioada de 14 zile dupa primirea…