Stiri pe aceeasi tema

- ​Protestatari violenti au incendiat un consulat al Iranului situat în sudul Irakului, afirma surse citate de agentia Associated Press si de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.Protestatarii au incendiat Consulatul iranian din orasul irakian Najaf, unde este sediul Autoritatii…

- Romania a inregistrat un succes rasunator la Jocurile Latino-Americane ale Politistilor si Pompierilor. Politista Laura Augustin, legitimata ca sportiv la CSM Baia Mare, a obtinut doua medalii de aur la competitia care a avut loc in perioada 17-23 noiembrie, in Ciudad de Mexico (Mexic).

- In urma cu doua luni judoka Laura Augustin cucerea aurul la Campionatul Mondial al Politistilor si Pompierilor desfasurat in China. Apoi, sportiva a primit o invitatie speciala din partea organizatorilor Jocurilor Latino-Americane ale Politistilor si Pompierilor, competitive desfasurata in perioada…

- Presedintele bolivian demisionar Evo Morales s-a declarat dispus miercuri sa se intoarca in tara sa pentru a aplana situatia, daca i se va cere acest lucru, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres."Daca poporul meu o va cere, suntem dispusi sa ne intoarcem (in Bolivia) pentru a aplana situatia",…

- Autoritațile din Hong Kong au retras miercuri proiectul de lege care a dus la declanșarea seriei de proteste din insula, proteste care s-au transformat între timp într-o campanie pentru democrație, scrie Associated Press.Secretarul pentru Securitate John Lee a explicat, în fața…