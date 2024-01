Un pompier și-a găsit fata moartă la un accident la care a fost trimis să intervină. A recunoscut-o după tatuaj Un pompier din UK chemat sa intervina la un accident rutier și-a gasit propriul copil mort acolo. Adrian și-a recunoscut fiica dupa un tatuaj de pe picior. Un pompier care a fost chemat sa intervina la locul unde s-a produs un accident rutier și-a dat seama ca victima este nimeni alta decat fiica lui. Barbatul […] The post Un pompier și-a gasit fata moarta la un accident la care a fost trimis sa intervina. A recunoscut-o dupa tatuaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

