Un pompier rănit la Crevedia s-a întors acasă, din Austria! ”E bine” ”L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul nostru pompier intors acasa dupa tratamentul medical in strainatate. M-am bucurat ca starea lui de sanatate este buna”, a spus premierul Marcel Ciolacu. Primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria. Este un pompier de 28 de ani din Bucuresti. Alti 11 pacienti raniti in acelasi eveniment sunt inca tratati in strainatate, transmite News.ro. ”L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul nostru pompier intors acasa dupa tratamentul medical in strainatate. M-am bucurat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

