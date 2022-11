Un pompier piroman a provocat 19 incendii în Germania Un incendiu care a distrus luna trecuta un adapost pentru refugiații ucraineni din nord-estul Germaniei a fost declanșat de unul dintre pompierii care a ajutat apoi la stingerea flacarilor, potrivit procurorilor din landul Mecklenburg-Vorpommern. Barbatul, in varsta de 32 de ani, banuit ca a provocat 19 incendii, a fost arestat, relateaza The Guardian, citat de Digi24. O zvastica desenata pe un logo al Crucii Roșii in fața hotelului unde erau cazați refugiații i-a facut inițial pe anchetatori sa creada ca exista motive politice in spatele incendiului care a provocat pagube in valoare de milioane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

