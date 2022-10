Un polițist s-a împușcat la Dej Un agent de poliție a suferit leziuni grave, in urma folosirii armamentului. Incidentul s-a produs luni dimineața, in jurul orei 7.50, la sediul Poliției Dej. Din primele informații, agentul a folosit armamentul din dotare. Printr-un apel la 112 s-a solicitat ajutor și a intervenit un echipaj medical. In acest caz, s-a format o echipa operativa … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de poliție a suferit leziuni grave, in urma folosirii armamentului. Incidentul s-a produs luni dimineața, in jurul orei 7.50, la sediul Poliției Dej. Din primele informații, agentul a folosit armamentul din dotare. Printr-un apel la 112 s-a solicitat ajutor și a intervenit un echipaj medical.…

- Un polițist din Dej s-a inpușcat in aceasta dimineața cu armamentul din dotare. Potrivit informațiilor oferite de catre IPJ Cluj, incidentul a avut loc in jurul orelo 07:30. Luni dimineața, un ofițer de serviciu din cadrul Poliției Dej, care tocmai intrase in tura, s-a impușcat in cap. Acesta a indreptat…

- Onofrei Ovidiu, polițist in cadrul Poliției Dej, s-a impușcat in cap, cu arma din dotare, luni dimineața. Incidentul a avut loc la schimbul de tura. Barbatul de 38 de ani este casatorit și are un copil. Luni dimineața, Ovidiu Onofrei s-a prezentat la serviciu. El este ofițer de serviciu in cadrul Poliției…

- Onofrei Ovidiu, polițist in cadrul Poliției Dej, s-a impușcat in cap, cu arma din dotare, luni dimineața. Incidentul a avut loc la schimbul de tura. Barbatul de 38 de ani este casatorit și are un copil. Luni dimineața, Ovidiu Onofrei s-a prezentat la serviciu. El este ofițer de serviciu in cadrul Poliției…

- Un tanar din Bosanci si-a injunghiat mortal bunicul si a ranit un politist, agresorul fiind ulterior impuscat in picior, a declarat joi purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost reținut de oamenii legii pentru ca și-a impușcat mortal mama cu o arma de vanatoare. Incidentul a avut loc astazi, 29 august, in satul Crihana Veche, raionul Cahul,

- Un barbat s-a sinucis impușcandu-se, duminica dimineata devreme, dupa ce s-a izbit cu masina de o baricada din apropierea Capitoliului american si a tras focuri de arma in aer, informeaza Agerpres.In timp ce barbatul iesea din masina accidentata, aceasta a fost cuprinsa de flacari imediat dupa ora 4…

- Marele campion brazilian Leandro Lo a fost impuscat mortal intr-un club din Sao Paulo. Tragedia s-a petrecut pe fondul unui conflict spontan dintre sportiv si un politist aflat in timpul liber. Desi a fost transportat de urgenta la spital, Lo nu a supravietuit. Fii la curent cu cele mai noi…