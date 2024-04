Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Somcuta Mare a fost depistat pozitiv la droguri de catre superiori miercuri seara, in timpul serviciului, anunța IPJ Maramureș. „Seara trecuta (miercuri seara – n.r.), in urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive…

