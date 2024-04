Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din orasul Șomcuta Mare, județul Maramureș a fost depistat pozitiv la droguri chiar in timpul serviciului. „Seara trecuta, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive in cazul unui polițist care urma sa inceapa serviciul…

- Cosmin Matei, mijlocașul formației Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a ieșit pozitiv la controlul antidoping efectuat la finalul partidei pierdute cu 1-3 pe teren propriu cu Universitatea Craiova, la inceputul lunii februarie. Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a confirmat astazi ca Matei a fost depistat…

- Andrei-Cristian Pop de la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare este singurul elev din Maramureș care s-a calificat la Olimpiada Naționala de Securitate Cibernetica. ”In 2 martie 2024, Ministerul Educației a organizat prima ediție a Olimpiadei Naționale de Securitate Cibernetica (OSC) – Etapa…

- Ministerul Mediului anunța ca 221 proiecte au fost selectate in cadrul apelului pentru extinderea sistemelor de apa și canalizare in aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prin PNRR. Printre acestea se numara și doua proiecte din Maramureș, depuse de comuna Vișeu de Jos (19,494,324.80…

- Un barbat prins sambata noaptea cu droguri in geanta le-a spus jandarmilor ca le-a primit cadou, transmite IJJ Maramureș. El a fost predat polițiștilor. Un echipaj de menținere a ordinii publice din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramureș, aflat in serviciul de patrulare in zona Parcului…