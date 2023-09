Un polițist beat și drogat a accidentat grav o tânără de 33 de ani în Caracal O tanara, in varsta de 33 de ani, din comuna Brastavatu, a fost acrosata de un autoturism condus de un sofer in varsta de 21 de ani, politist in judetul Constanta, care avea o alcoolemie de 0,56 mg/l. Fiind testat cu aparatul Drugtest, acesta a iesit pozitiv la doua substante interzise. Pentru a-l acoperi pe […] The post Un polițist beat și drogat a accidentat grav o tanara de 33 de ani in Caracal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

