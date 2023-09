Stiri pe aceeasi tema

- Va 'zbura' din MAI cu 'siguranța și incredere'! Polițistul drogat și baut care a lovit o femeie la Caracal este cercetat disciplinarUn politist in varsta de 21 de ani a accident un pieton la Caracal, judetul Olt, iar initial acesta nu a recunoscut ca a condus autoturismul. El a fost testat cu aparatul…

- O femeie in varsta de 33 ani a fost lovita la Caracal de un autoturism condus de un tanar polițist. Barbatul a incercat sa ascunda inițial ca el se afla la volan. Femeia a fost transportata mai intai la spitalul din Caracal, iar de acolo la un alt spital

- Un șofer baut și drogat a lovit cu mașina o femeie care circula pe o strada din Caracal. Inițial, o tanara ar fi pretins ca ea a condus mașina. Din primele informații rezulta ca barbatul este polițist in Olt.

- Un tanar polițist a accidentat grav o femeie, marți-dimineața, 5 septembrie 2023, in municipiul Caracal din județul Olt. Șoferul, identificat dupa ce acesta a indicat inițial o alta persoana ca fiind la volan, a fost testat pozitiv și pentru alcool, și pentru droguri.

- Un barbat in varsta de 35 de ani care a accidentat un pieton pe un bulevard din municipiul Slatina a fost testat pozitiv cu aparatul drugtest, ce a indicat prezenta a doua substante psihoactive, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.

- Seful IPJ Constanta a anuntat ca tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai, soldat cu doi morti, fusese oprit in trafic cu cateva ore inainte de evenimentul rutier dupa un apel la 112 care semnala ca acesta mergea haotic. In masina sa, o patrula mixta formata dintr-un politist si un jandarm…

- Un agent de poliție in varsta de 25 de ani a fost oprit in trafic marți dimineața, in timp ce se deplasa spre serviciu, in uniforma, cu mașina personala. Fiind testat cu aparatul drugtest a reieșit faptul ca ar fi consumat substanțe interzise inainte de a se urca la volan, relateaza Presa SM.