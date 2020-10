Un playlist ”sinistru” cu sunete din spaţiu, oferit de NASA de Halloween Cutremure de pe Marte, Calea Lactee si vartejuri de gaze de pe Jupiter sunt reprezentate prin sunete intr-o noua compilatie a NASA, intitulata „Sinistre Sounds of the Solar System”, lansata la timp pentru sarbatoarea de Halloween, relateaza vineri UPI. Ciolacu, mai nervos ca niciodata: PNL-ul l-a convins sa nu vina la ședința. Ei au blocat activitatea Agentia spatiala americana si astronomii au transpus in ultimii ani date provenite de la semnale radio si alte fenomene in piese audio, insa versiunea recenta cu tematica de Halloween compileaza astfel de secvente audio intr-un mod inedit. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E imposibil sa gasești mai mult de un sfert de adevar in explicațiile USR PLUS cu privire la faptul ca, pana in prezent, nu s-a obținut un acord cu privire la alegerea celor doi viceprimari din Alba Iulia. Sa crezi ca poți rezolva o astfel de situație calcand in picioare rezultatul votului din 27 septembrie,…

- Este oficial, situația economica a Romaniei ar putea suferi grav. Romania și Columbia se afla, alaturi de alte peste 100 de firme, pe lista entitaților care ar putea intra in categoria „ingerilor cazuți”, cu ratinguri care au putea ajunge la categoria „junk”, a declarat Alexandra Dimitrijevic, Global…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala liceeni cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2021-2022. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii și iși propune sa…

- Donald Trump a pierdut, doar in luna martie, o valoare estimata la un miliard de dolari din averea sa, in urma inchiderii spațiilor de munca, centrelor comerciale, hotelurilor și terenurilor de golf pe care șeful statului american le deține. In cazul Trump Tower, in ciuda unor preturi competitive,…

- Corpul ceresc, cunoscut ca 2018VP1 ar urma sa treaca pe langa Pamant pe 2 noiembre, inaintea alegerilor prezidentiale din SUA, potrivit Laboratorul de Propulsie Jet (JPL) al NASA. Agentia spatiala a spus ca exista trei ciocniri potentiale dar, "bazandu-ne pe 21 de observatii de-a lungul a 12.968 de…

- Daimler plateste aproape trei miliarde de dolari in SUA, pentru solutionarea litigiilor din scandalul Dieselgate Daimler AG a anuntat ca a ajuns la un acord in SUA, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, pentru a solutiona investigatiile autoritatilor si procesele intentate de proprietarii vehicule…

- Un barbat care pretindea ca este "arhiepiscopul" unei biserici din Florida a fost arestat in Columbia, alaturi de fiul sau, pentru ca vindea inalbitor drept tratament impotriva coronavirusului, scrie The Guardian.

- Statele Unite au inregistrat sambata mai mult de 60.000 de cazuri noi de coronavirus pentru a cincea zi consecutiv, noteaza EFE și AFP, preluate de Agerpres. Potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, SUA au inregistrat 61.270 de cazuri suplimentare de COVID-19 si 1.181 de decese in ultimele…