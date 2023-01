Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident la ieșirea din Cotnari spre Tg.Frumos. Accident rutier pe DN 28 B, autoturism rasturnat, 3 victime constiente, neincarcerate. A intervenit un echipaj de prim ajutor calificat, un echipaj de interventie și stingere cu modul de descarcerare si 2 ambulante…

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident feroviar in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul s-a produs in comuna Ciurea, acolo unde un taxi a fost lovit de tren. UPDATE: Șoferul de 50 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat 1,10 mg/l. UPDATE: Polițiștii…

- La aceasta ora, autoturismul se afla in continuare pe calea ferata.Se deplaseaza la locul intervenției doua autospeciale de intervenție și echipajul TIM. Traficul feroviar este blocat.Trenul implicat in accident este IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca

- In jurul orei 05.00 s-a produs un incendiu in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incediul a izbucnit la o casa din comuna Andrieseni, in localitatea cu acelasi nume. Deocamdata inca nu a fost stabilita cauza producerii incendiului. In urma incidentului, o femeie in varsta…

- TUPEU… Accident rutier grav la Popeni (comuna Zorleni)! Un barbat de 58 ani a fost lovit de o mașina, iar șoferul nu a oprit la locul accidentului. “A fost trimisa o ambulanța tip B2 SAJ, de la substația Barlad. Victima prezinta o fractura deschisa tibia dreapta. A fost transportata la Spitalul Barlad”,…

- RISCANT… Un autoturism condus de un barbat in varsta de 40 de ani, cu domiciliul pe raza comunei Hoceni, a ajuns intr-un sant din zona Dobrina. Soferul a pierdut controlul asupra vehiculului si a iesit de pe partea carosabila. Politistii veniti la fata locului i-au pus fiola barbatului, constatand ca…

- In urma cu putin timp s-a produs un alt accident la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, un pieton a fost lovit de un autoturism in localitatea Ciurea. UPDATE: Șoferul care a accidentat pietonul care circula neregulamentar nu a consumat bauturi alcoolice. „In ziua de 28 noiembrie…

- Astazi, 15 octombrie 2022, un accident rutier s-a produs in Podu Roș. UPDATE: In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13.00 s-a produs un accident rutier in municipiul Iași, in zona stației de autobuz din Podu Ros, direcția spre Nicolina. Șoferul unui autoturism taxi a accidentat un pieton de 50 de ani…