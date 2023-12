,,Un pic” din sufletul lui ADI

Stiri pe aceeasi tema

- Cu tine, saptamana mea are 7 duminici… Cu voci pline de emoție și armonie, Olivia Addams și Adi Istrate reușesc sa transmita intensitatea și complexitatea unei iubiri tumultoase in noua lor piesa. ,,7 Duminici” este o poveste despre a face tot posibilul pentru a-ți recaștiga fericirea in iubire, chiar…

- ,,Inimi Noi” este cea mai noua piesa semnata Cezar Guna. Artistul reușește inca o data sa aduca in centrul atenției tema iubirii, surprinzand cu pricepere atracția nemasurabila pentru o prezența feminina. Cu un instrumental bogat in influențe balcanice, piesa emana o atmosfera senzuala și seducatoare.…

- Mike Godoroja a lansat un video art-rock. „Prima oara am ascultat-o in studenție. Piesa am ascultat-o pe casetele de petrecere. Apoi am auzit-o la Maria Raducanu și m-a atins definitiv genialitatea liniei melodice. Versurile originale, minimaliste și limitate artistic, au totuși un anume romantism tragic…

- Viața e buna, ține-te bine de ea Din ce in ce mai curioși de pelicula Miami Bici 2? ADI va dezvaluie inca puțin din vibe-ul filmului ce se lanseaza pe 24 noiembrie și vine cu un sound fresh in piesa ,,Vegas”. Rockish, energica, savuroasa, ,,Vegas” va va purta printr-o calatorie pe meleagurile americane.…

- Formația Eternal Dark a lansat recent videoclipul piesei „Blestemat”, melodie care se va regasi pe viitorul album al trupei, numit „Cugetari”. „Versurile vorbesc metaforic despre durerea sufleteasca, vinovația și frica ce prind viața, ca sa aduca pedeapsa pentru toate greșelile pe care incercam sa le…

- Zi cu voce tare ce gandești/O sa vin acolo unde ești Alina Eremia vine cu o interpretare ca o imbrațișare in ,,Cu Voce Tare”. Artista recunoscuta pentru versurile sensibile și interpretarile sale pline de emoție, iși surprinde fanii cu o noua piesa. O oda a sinceritații și a eliberarii gandurilor, ,,Cu…

- Prima colaborare dintre Holy Molly și RAVA aduce vocea versatila și interpretarea emotiva a lui Holy alaturi de sound-ul urban și vibe-ul tulburator al lui RAVA. ,,Spune-mi” este piesa ce unește doua prezențe puternice și vorbește despre urmele dureroase pe care le poate lasa dragostea. Piesa a fost…

- Adi Istrate este unul dintre membrii fostei trupe "Maxim". Dupa destramarea formației de baieți, artistul a lansat piese pe banda rulanta. Insa, succesul a venit abia acum, moment in care a ajuns unul dintre cei mai ascultați și apreciați artiști de la noi. Cine este, de fapt, Adi Istarate, artistul…