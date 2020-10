Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani din orasul Beclean a fost ranit grav, vineri dupa-masa, dupa ce a cazut de pe o schela, de la o inaltime de aproximativ cinci metri, fiind nevoie de interventia elicopterului SMURD, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul…

- Un barbat de circa 50 de ani s-a urcat pe o antena de comunicatii si a amenintat timp de o ora si jumatate ca se arunca in gol, de la o inaltime de circa 40 de metri, acuzand unele probleme pe care le are cu Primaria Galati.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, Inspectoratul…

- Un barbat de 70 ani din Galati a ajuns, marti, in coma la spital, dupa ce a fost lovit de un autobuz cu calatori, in timp ce traversa strada, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD de la Detasamentul de Pompieri…

- Accident rutier in Eforie Nord.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Eforie Nord, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului,…

- Accident rutier in localitatea Lazu, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Lazu, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In urma impactului, un pieton a fost ranit.…

- Corpul neinsufletit al unui barbat a fost descoperit in apele Crisului Repede.In data de 16 august a.c., in jurul orei 14.50, un apelant al numarului unic 112 informa Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor cu privire la faptul ca, in zona Podului Dacia din municipiul…