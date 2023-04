Refacerea liniei de cale ferata de pe Podul Prieteniei mai are de așteptat. Asta dupa ce CFR Infrastructura a anulat licitația pentru serviciile de expertiza necesare. In data de 18 martie, CFR Infrastructura (administratorul rețelei de cale ferata din Romania) scotea la licitație un contract in valoare de 3,6 milioane de lei pentru expertiza și DALI (Documentația pentru Avizarea Lucrarilor) necesare reparațiilor liniei de tren de pe jumatatea de pod pe care o administreaza statul roman. Termenul pentru depunerea ofertelor era data de 24 aprilie. CFR Infrastructura nu a mai așteptat, insa, depunerea…