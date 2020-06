Stiri pe aceeasi tema

- Un camion cisterna a rulat catre manifestanti pe o autostrada inchisa, la Minneapolis, in Minnesota, intr-o atmosfera tensionata in Statele Unite, din cauza mortii in urma cu o saptamana a lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari a Politiei din Minneapolis, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a denuntat sambata protestele care au avut loc in noaptea precedenta in orasul Minneapolis, ca reactie la uciderea lui George Floyd, un afro-american, dupa ce fusese retinut de politie, ca fiind opera "huliganilor si anarhistilor", scrie AFP. …

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- Uciderea lui George Floyd, un cetatean american oarecare, de catre mai multi politisti prin folosirea excesiva a fortei a generat o reactie teribila in rindul populatiei, dupa ce postul CNN a difuzat cele 10 minute de adevarata tortura nejustificata, in care americanul de culoare a mai apucat sa repete…

- Haosul continua in Statele Unite dupa ce proteste violente au erupt in urma uciderii cu sange rece a lui George Floyd de catre poliția din Minneapolis, Minnesota. In acest moment, 32 de mari orașe americane se confrunta cu proteste generalizate, violențe intre protestatari și forțele de ordine și haos,…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Moartea acestuia, luni, in Minneapolis, in timpul unei…

- Reprezentantul american din Michigan, Justin Amash, care a parasit Partidul Republican din cauza divergentelor cu presedintele Donald Trump si a votat in favoarea destituirii acestuia, a anuntat marti ca se pregateste sa-si prezinte candidatura la alegerile prezidentiale din noiembrie, informeaza…

