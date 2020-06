Stiri pe aceeasi tema

- În timp ce în mai multe orașe din SUA sunt proteste în urma morții lui George Floyd, un parlamentar american pregatește introducerea unei legi care sa puna capat violențelor poliției permițând victimelor sa dea în judecata ofițerii pentru acte ilegale sau neconstituționale,…

- Jake Paul (23 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți youtuberi din lume se afla in mijlocul unui scandal imens in Statele Unite ale Americii. CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul pe gat pana și-a dat ultima suflare.…

- Un camion cisterna a rulat catre manifestanti pe o autostrada inchisa, la Minneapolis, in Minnesota, intr-o atmosfera tensionata in Statele Unite, din cauza mortii in urma cu o saptamana a lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari a Politiei din Minneapolis, relateaza Reuters.

- Legendarul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a emis un comunicat dupa moartea lui George Floyd, care a scandalizat SUA și a dat naștere unor proteste masive. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite ale Americii, cu epicentrul la Minneapolis, unde mai…

- Moartea lui George Floyd, intr-un moment in care se afla in custoria poliției din Minneapolis a dat naștere unor proteste violente in SUA, iar fostul mare baschetbalist american Michael Jordan e ultima personalitate care și-au exprimat indignarea fața de violențele la care au fost supuse persoanele…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste violente, dupa ce un barbat de culoare, George Floyd, a fost ucis intr-un mod brutal de mai mulți agenți ai poliției din Minneapolis, Minnesota. Au fost zeci de magazine, se poarta lupte in strada, iar protestatarii par sa se inmulțeasca…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…