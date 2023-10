Un pariu de 1.000 de miliarde de dolari - De ce a devenit controversat mega-proiectul chinez „Belt and Road Initiative”

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, China a obținut economii de aproape 10 miliarde de dolari prin achiziții record de petrol din țari aflate sub sancțiuni occidentale, potrivit calculelor Reuters, bazate pe date de la comercianți și companii de urmarire a navelor. O consecința a sancțiunilor impuse de Statele Unite și de…

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi, informeaza Agerpres.

- Indonezia a inaugurat luni prima sa linie de tren de mare viteza, o infrastructura inedita in Asia de Sud-Est, la finalul unui proiect in valoare de mai multe miliarde de dolari sustinut de China, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Linia, care face legatura intre capitala Jakarta si Bandung in 45…

- Potrivit Academiei Chineze de Tehnologia Informației și Comunicațiilor, in ultimii șase ani, Beijingul a furnizat pieței peste 20,91 milioane de servere de uz general și 820 mii de servere de inteligența artificiala.

- Apple a pierdut 200 de miliarde de dolari din capitalizare in doua zile, dupa ce au aparut informații privind o interdicție a iPhone-urilor pentru oficialii din China. Potrivit CNBC, prețul acțiunilor Apple a scazut cu aproximativ 6,4% in ultimele doua ședințe de tranzacționare. {{701202}}China este…

- Acțiunile Apple au scazut joi cu 2.9% dupa apariția unor informații potrivit carora China intenționeaza sa extinda interdicția de utilizare a iPhone-urilor la agențiile și companiile guvernamentale, transmite CNN.

- Intel a anunțat oficial, pe 16 august, rezilierea unui acord de 5,4 miliarde de dolari cu Tower Semiconductor, care ar fi trebuit sa propulseze compania mai aproape de "scopul de a deveni a doua cea mai mare fabrica globala de semiconductori, pana la sfarșitul deceniului".

- Companiile de aparare din SUA au reusit sa transforme cererea de sisteme de aparare aeriana, rachete si alte arme in comenzi, datorita razboiului din Ucraina si cresterii tensiunii in relatiile dintre SUA si China. Armele Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele…