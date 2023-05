Stiri pe aceeasi tema

- Un parc fotovoltaic cu o putere instalata mai mare decat cea a unui reactor de la Cernavoda se va construi in Romania, ceea ce reflecta apetitul investitorilor de a redeveni jucatori pe aceasta piata, a declarat, joi, George-Sergiu Niculescu, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti si Nuclearelectrica vor lansa, vineri, in cadrul unui eveniment ce va avea loc in Aula Magna a institutiei de invatamant superior, primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa, care gazduieste simulatorul camerei de comanda a

- Romania are o legislatie destul de avantajoasa din punct de vedere al consumatorului si preturile sunt plafonate la niste niveluri destul de mici, mai ales la energie electrica, motiv pentru care masurile si investitiile in eficienta energetica ar putea sa fie limitate, spune Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele…

- Peste 200.000 de clienti vor primi facturi de regularizare cu minus, in conditiile in care clientii casnici s-au preocupat sa-si reduca consumul in aceasta perioada de criza, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

