Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer de aviație și-a pierdut viața miercuri la baza aeriana Boboc din Buzau. Tragedia s-a petrecut dupa un salt nereușit cu parașuta, la doar o zi dupa un incident similar, petrecut in județul Mureș. Incidentul de miercuri a avut loc in jurul orei 14, in timpul executarii manevrelor de aterizare…

- Tragedie la Buzau: un parașutist militar a murit la antrenament, informeaza Digi24. Se pare ca nu ar fi funcționat parașuta, insa nu se știu prea multe informații la acest moment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- 19 copii si doi adulti au fost ucisi intr-un atac armat comis de un tanar, care la randul sau a fost ucis, la o scoala din Texas, Statele Unite ale Americii. Un adolescent in varsta de 18 ani a intrat intr-o școala primara din Texas inarmat cu doua puști și a deschis focul asupra copiilor. […] The post…

- „Eu sunt lumina lumii, cel ce vine dupa Mine nu va umbla intru intuneric, ci va avea lumina vietii” (Ioan 8, 12). Parintele Cleopa: Unde se duc sufletele celor care au murit fara lumanare! Ce se intampla daca a murit omul fara lumanare? Lumanarea este un simbol. Daca o aprinzi este bine, daca nu […]…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- Cel putin patru persoane au murit, iar trei au fost ranite intr-un bombardament al armatei ruse vizand un centru medical din Harkov, a anunțat vineri politia regionala, relateaza AFP. „Sapte civili au fost raniti, dintre care patru au murit din cauza ranilor, intr-un bombardament cu lansatoare de rachete…

- Un militar al Armatei Romane a murit, vineri, in timpul unui exercitiu la poligonul de la Smardan, din judetul Galați. Incidentul ar fi avut loc la poligonul de antrenamente de la Smardan, unde avea aveau loc exerciții naționale de manevrare a tancului. Soldatul, de 30 de ani, a murit dupa ce ar fi…

- Pilotul avionului MiG-21 LanceR, prabusit, miercuri seara, in judetul Constanta a fost gasit mort, a anunțat Ministerul Apararii Nationale. Potrivit MapN, capitanul Costinel Iosif Nita, pilotul avionului MiG-21 LanceR avea 31 de ani, era casatorit si nu avea copii. Din anul 2014, indeplinea functia…