Un pacient transferat, în urma incendiului de la Constanța, a murit în această dimineață Un pacient, care se afla internat in Spitalul de Boli Infecțioase Constanța in momentul izbucnirii incendiului violent de acum cateva zile, a decedat marți dimineața. Decesul a fost confirmat de Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa. Pacientul avea 63 de ani și, potrivit medicilor, a decedat in aceasta dimineața, fiind diagnosticat cu COVID-19. Pacientul era unul […] The post Un pacient transferat, in urma incendiului de la Constanța, a murit in aceasta dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a decedat primul pacient dintre cei 113 transferați din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, in urma incendiului. Barbatul avea 63 de ani și fusese adus vineri la Spitalul de Pneumologie. Anunțul a fost facut de prefectul județului Constanța, Silviu Coșa. In urma cu doar cateva…

- Un pacient transferat la Clinica de la Palazu Mare dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase Constanta a murit azi noapte. Bilantul tragediei a ajuns acum la opt decese. Numarul pacientilor decedati in urma tragicului incendiu produs pe 1 octombrie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta…

- In urma tragediei de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru a postat, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj izbitor de sincer, despre cum ceea ce se intampla in sistemul public duce la pierderi de vieți. ”Nu avem nicio scuza. Mor oameni sub guvernarea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța, la Spitalul de Boli Infecțioase, unde un incendiu puternic afecteaza cladirea. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Medicii ajuta la evacuarea pacienților. La fața locului,…

- Una dintre persoanele ranite in urma incendiului de la Popești Leordeni a murit. Aceasta avea arsuri pe 90 % din suprafața corpului. Pacientul care și-a pierdut viața era internat la Spitalul Floreasca. In prezent, la Spitalul Floreasca se mai afla doi pacienți raniți in urma incidentului de ieri, care…

- Doi barbați și doua femei au murit vineri dimineața dupa ce mașina in care se aflau a intrat violent intr-un TIR. Accidentul a avut loc in Sibiu, pe Calea Șurii Mici, iar cele patru victime erau din județul Prahova. Cele patru persoane au ramas incarcerate in urma impactului. Pompierii sosiți la fața…

- Crește bilanțul morților in urma exploziei de la Petromidia. Al doilea muncitor ranit grav a murit, sambata seara, intr-un spital din Germania. “Din pacate, cu regret va confirmam faptul ca al doilea angajat Rompetrol Rafinare – transferat anterior la o unitate medicala specializata din Germania, a…

- Comisia de ancheta in cazul incendiului izbucnit la data de 22 iunie la Spitalul de Pediatrie “Sf. Maria” din Iasi a formulat doua cauze probabile de producere a incendiului: scurtcircuit electric si efectul termic al curentului electric. “Analizand toate circumstantele prezentate, comisia formuleaza…