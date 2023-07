Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, la Spitalul Municipal Campina s-a produs un incident tragic, soldat cu decesul unei persoane. Un pacient internat in spital s-a aruncat de la etajul al patrulea al unitații medicale. Barbatul avea 55 de ani și era din comuna Șotrile.

- La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 2.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au fost sesizați prin apel 112 de catre un reprezentant al unei unitați medicale cu privire la faptul ca un pacient s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unitații in cauza. In baza sesizarii polițiștii deplasați…

- Un barbat de 34 de ani a murit joi seara, 20 iulie, dupa ce s-a aruncat de la etajul cinci al unei cladiri din Mamaia.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Politiei Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat s-ar fi sinucis, aruncandu-se de la etajul…

- Un sofer baut care circula cu viteza mare in localitatea Osica de Sus a fost urmarit de politisti timp de peste o ora, prin mai multe localitati, pana cand au reusit sa-l opreasca in orasul Bals, au informat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.Soferul in cauza, un barbat…

- Un sofer a murit la spital, unde fusese dus incatusat de politistii care suspectau ca e drogat. Barbatul de 31 de ani a fost implicat, duminica noapte, intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Necropsia arata ca suferea de o afectiune cardiaca si ca aceasta a fost cauza decesului. Politia…

- Un barbat de 85 de ani a murit, miercuri, dupa ce s-a aruncat de la etajul zece al unui bloc de la Calea Rahovei. Surse oficiale au declarat ca un barbat de 85 de ani s-a aruncat, miercuri, de la etajul zece al unui bloc de la Calea Rahovei. Barbatul locuia in blocul respectiv, s-a urcat pe schela si…

- Fostul șef DIICOT pare sa aiba o singura intrebare, atunci cand este oprit de oamenii legii: „Nu știți cine sunt?”. Surse din poliție spun ca șeful de la Inspectoratul Județean de Poliție Iași s-a plans ca a primit acum 2 luni mai multe telefoane de la Daniel Horodniceanu ca sa se planga ca agenți de…