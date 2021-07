Stiri pe aceeasi tema

- Orașul polonez Swidnik, din estul țarii, nu va mai primi fonduri europene și norvegiene in valoare de 8,8 milioane de euro ca urmare a politicilor sale discriminatorii fața de comunitatea LGBT. Autoritațile locale din acest oraș au adoptat o rezoluție prin care el a fost declarat „zona libera de LGBT”.

- ​Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, joi, grilele de punctaj privind criteriile de selecție a viitorilor solicitanți de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, în perioada de tranziție, în cadrul liniilor de finanțare destinate afacerilor…

- Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Craiova au trimis in judecata reprezentantul unei obsti, acuzat ca a folosit documente false pentru a obtine fonduri europene in agricultura de peste 3 milioane lei, pentru o suprafata fictiva de pe Muntele Mereutu, judetul Gorj. Potrivit unui comunicat…

- Distributie Energie Electrica Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, continua sa investeasca in infrastructura de retea pentru modernizarea si dezvoltarea sistemului de distributie, fiind in ultimii ani cel mai mare investitor in modernizarea si retehnologizarea retelelor de distributie a energiei…

- Distribuție Energie Electrica Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, continua sa investeasca in infrastructura de rețea pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție, fiind in ultimii ani cel mai mare investitor in modernizarea și retehnologizarea rețelelor de distribuție a energiei…

- Primaria municipiului Galati va investi peste 16 milioane lei pentru modernizarea Maternitatii ‘Buna Vestire’, bani din fonduri europene, informeaza, marti, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, proiectul prevede relocarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului Maternitatii…

- Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului pentru Copii din Cluj-Napoca va fi dotata cu 347 de echipamente noi, in valoare de peste 6,8 milioane de lei, din fonduri europene, potrivit agerpres.ro. "Consiliul Judetean Cluj a castigat un nou proiect cu finantare europeana, in valoare…

- Un proiect realizat de municipalitatea suceveana pentru dezvoltarea infrastructurii invațamantului, pe fonduri europene, a fost aprobat recent.Beneficiarul proiectului este Colegiul Național "Petru Rareș", unde se va realiza o cladire cu sali de clasa și laboratoare, cu regim de ...