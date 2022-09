Directorul Unitatii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare, din subordinea Ministerului Educatiei, a fost arestat, fiind acuzat de luare de mita si spalare de bani. O parte din bani a folosit-o ca sa-și faca puț in curte. Potrivit DNA, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru […] The post Un oficial din Ministerul Educatiei, arestat de DNA pentru mita. O parte din bani a folosit-o sa-și faca puț in curte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .