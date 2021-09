Un nume greu din fotbalul românesc, noul președinte al echipei CFR Cluj Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), fostul arbitru international Cristian Balaj, a anuntat, marti, pe contul sau de Facebook ca va va ocupa funcția de presedinte a gruparii CFR Cluj, dupa ce noua lege antidoping va fi adoptata.”Confirm intelegerea cu CFR Cluj, aceasta urmeaza sa fie parafata in perioada urmatoare. In urma discutiilor cu actionarii, am ramas placut impresionat de proiectele serioase pe care mi le-au prezentat, in mod special de cel al infiintarii unei academii de juniori care va aduce un plus valoare nu doar pentru viitorul clubului, cat si pentru echipa nationala.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), fostul arbitru international Cristian Balaj, a anuntat, marti, pe contul sau de Facebook ca va deveni noul presedinte al clubului de fotbal CFR Cluj dupa ce noua lege antidoping va fi adoptata. ''Confirm intelegerea cu CFR Cluj, aceasta urmeaza…

- Deși inițial nu a vrut sa confirme zvonurile, fostul arbitru Cristian Balaj a anunțat pe Facebook ca a ajuns la o înțelegere cu CFR Cluj și este noul președinte al ardelenilor. Cristian Balaj este președintele Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD). El a negat luni faptul ca ar fi acceptat…

- Fostul arbitru de fotbal, baimareanul Cristian Balaj, confirma discuțiile avute cu CFR Cluj in privința preluarii postului de președinte al clubului din Gruia. Ințelegerea dintre cele doua parți urmeaza a fi parafata in urmatoarea perioada. ”Confirm ințelegerea cu CFR Cluj, aceasta urmeaza sa fie parafata…

- Romania culturala revine la viata normala, a afirmat ieri premierul Florin Citu, referindu-se la organizarea mai multor festivaluri, intre care Festivalul George Enescu. “Romania culturala revine la viata normala! Este o mandrie sa putem gazdui si in acest an Festivalul International George Enescu si…

- Un sondaj CURS realizat in perioada 12-20 august 2021 ii plaseaza pe președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și premierul Florin Cițu in topul personalitaților politice in care romanii au cea mai mare incredere. Iata raspunsul romanilor, in procente, la intrebarea „Cata incredere aveți…

- CFR Cluj va avea parte de o experiența inedita în turul 2 preliminar din UEFA Champions League, scrie digisport.ro. „Feroviarii” vor juca cu o echipa din Gibraltar într-o dubla manșa. Echipa se numește „Lincoln…

- Vizitele pe care ea le intreprinde aproape zilnic in teritoriu, intalnirile cu oamenii simpli, dar și cu reprezentanții administrației locale de nivelurile unu și doi, cu tot felul de funcționari, oameni de afaceri, agricultori este, cu adevarat, o campanie, dar nu de lupta impotriva corupției, ci…

- Vizitele pe care ea le intreprinde aproape zilnic in teritoriu, intalnirile cu oamenii simpli, dar și cu reprezentanții administrației locale de nivelurile unu și doi, cu tot felul de funcționari, oameni de afaceri, agricultori este, cu adevarat, o campanie, dar nu de lupta impotriva corupției, ci…