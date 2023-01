Fortele armate ale Poloniei inregistreaza un nivel record de recrutari de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, in urma cu 11 luni, informeaza dpa. Astfel, armata poloneza a recrutat anul trecut 13.742 de noi soldati profesionisti, a anuntat ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, la Lublin. „Acesta este un record de la abolirea conscriptiei”, a […] The post Un numar record de polonezi se inroleaza in armata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .