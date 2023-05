Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus retinerea a 12 inculpati cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor, in dosarul care vizeaza Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune. Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar de procurorii DIICOT, anunta, joi, institutia, intr-un comunicat de presa. Astfel, in luna mai 2020, functionari din cadrul CNCIR S.A. (companie…