Un nou videoclip oficial al melodiei “No Woman No Cry”, de la Bob Marley, se lanseaza astazi, 1 iulie, de ziua internationala a muzicii reggae

- In prima zi din luna iulie, se sarbatoreste muzica reggae, genul muzical prin care au ajuns cunoscuti artisti precum Bob Marley sau Jimmy Cliff. in fiecare an la 1 iulie, in 2020 ajungand la a 26-a aniversare, si sarbatoreste genul muzical pe care l-a reprezentat cunoscutul artist jamaican Bob Marley.…

- In prima zi a lunii iulie, in intreaga lume se celebreaza muzica reggae si artistii acestui gen. De July One, mii de cantareti si fani se reunesc in Kingston, Jamaica.Muzica reggae isi are originile in anii rsquo;60.Artisti jamaicani au combinat stiluri auzite la radiouri din SUA, precum Ramp;B si jazz,…

- Dupa ce a adunat aproape 6 milioane de vizualizari cu piesa “Tu și eu” și dupa colaborarea cu Pacha Man, Yssa lanseaza un nou videoclip, la piesa “Zi din noaptea mea” sub egida Voices Media. Piesa este compusa de John Romanu, instrumentalul fiind realizat de Solo (Catalin Fantaneanu), in timp ce videoclipul…

- Chriss și Denisa Jo vine in atenția fanilor cu un nou single intitulat ”Te jucai cu inima mea”. Piesa a fost produsa in studio-ul Xtra Music, a fost compusa de Chriss si produsa de Cristian Pistol. Videoclipul a fost filmat pe un camp din Paulești. Cei doi artiști s-au distrat foarte mult la filmari,…

- Tanara activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg interpreteaza rolul unei clarvazatoare care anunta sfarsitul lumii – marcat de topirea ghetarilor, cresterea nivelului apelor oceanice si disparitia speciilor – in cel mai recent videoclip al trupei rock Pearl Jam, intitulat „Retrograde”, informeaza…

- MIRA lanseaza „O privire”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei. Videoclipul, filmat ca un scurt metraj, prezinta povestea a doi oameni care lupta pentru iubirea lor, indiferent de cat de mult incearca destinul sau situațiile neprevazute sa ii desparta și se intorc mereu…

- Irina Rimes este in permanența aproape de fanii ei și le aduce o piesa sensibila, al carei clip a fost realizat din momente emoționante din cadrul turneului COSMOS, Baiatul meu frumos. Piesa este despre cei care traiesc aceeași pasiune ca artista și simt fiecare vibrație din concertele ei și-i este…

- Betty Blue și tatal sau, Florin Salam, lanseaza pentru prima oara impreuna o piesa sensibila, cu un mesaj emoționant, despre legatura unica, puternica și pura dintre un parinte și copilul sau. Dupa un repaus muzical de aproape doi ani in care artista s-a dedicat baiețelului ei, Betty și-a indeplinit…