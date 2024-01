Stiri pe aceeasi tema

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Aproape 2.000 de oameni care se aflau la Palatul Versailles, unul dintre cele mai vizitate monumente din Franta, a fost evacuați miercuri dimineata, 20 decembrie, in urma unei amenintari false cu bomba, potrivit Le Figaro.Incidentul a avut loc la ora locala 10.20, fiind semnalat un „posibil pachet suspect”,…

- Poate nu știați, dar un oraș din Romania se afla printre orașele europene cu un nivel ridicat al calitații vieții, potrivit unui raport al Eurostat. Surprinzator, nu se afla in fruntea clasamentului nici Bucureștiul, nici Clujul sau vreun oraș mare, ci Piatra Neamț. Un sondaj Eurostat a analizat datele…

- Dupa o vara caniculara și o toamna cu temperaturi de vara, iarna s-a instalat in aproape toata țara. Prima avertizare cod galben de vant și ninsori viscolite intra in vigoare de astazi, de la ora 10.00 și va fi valabila pana la ora 18.00. Vor fi ploi care, treptat, incepand din aceasta noapte, se vor…

- Soarta Prințului Paul Lambrino, cunoscut sub numele de Paul al Romaniei va fi decisa de o curte de apel din Paris in cursul zilei de astazi. Totul a inceput in anul 2020, cand Paul Lambrino a fost condamnat in apel de catre Inalta Curte de Casație a Romaniei la 3 ani și 4 luni de inchisoare pentru trafic…

- O fosta menajera care a lucrat pentru Neymar (31 de ani) cand acesta era la PSG face dezvaluiri in Brazilia despre perioada petrecuta in casa fotbalistului și despre modul cum a fost data afara. Fara a-i dezvalui numele, brazilienii au publicat un interviu cu o fosta angajata a lui Neymar, care l-a…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat in deschiderea conferinței de la Paris pe tema situației din Fașia Gaza, ca protejarea civililor este „indispendabila”, relateaza CNN și AFP, citata de Agerpres. Conferința a inceput joi in capitala Franței, cu participarea reprezentanților din peste 50…