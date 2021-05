Un nou transport de zimbri a ajuns în Banatul Montan 13 exemplare de zimbru au ajuns zilele trecute in Magura Zimbrilor, Armeniș tocmai din Germania. Fiecare zimbru este valoros din punct de vedere genetic și este ales cu multa atenție de specialiști pentru a fi translocat și eliberat in acest habitat optim. Zimbrii care au ajuns acum provin din 9 rezervații și au petrecut aroape un an impreuna pentru a forma grupuri sociale non-habituate cu prezența oamenilor in doua rezervații: 10 exemplare in rezervația Springe și 3 in rezervația Donaumoos, potrivit Europa FM. Obiectivul proiectului este de a crea o populație viabila care se reproduce in salbaticie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- 13 exemplare de zimbru au ajuns in Magura Zimbrilor, tocmai din Germania. Dupa perioada de acomodare, vor trai in salbaticie alaturi de alte 65-70 de exemplare. Programul de reintroducere a zimbrilor a inceput in 2014, fiind cea mai mare incercare de acest gen din Carpații Meridionali.

