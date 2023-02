Un nou tip de fraudă bancară. Ce este phone number spoofing O campanie de fraude online se desfașoara de cateva luni in mai multe țari europene (Germania, Austria, Olanda, Finlanda și Belgia), in cadrul careia hoții iși atribuie identitatea unor persoane din cadrul unei banci, suna clienți și ii determina sa iși mute banii „intr-un cont sigur”, atenționeaza IGPR. Pana acum, in Romaania nu au fost semnalate astfel de cazuri. Victimele sunt informate cu privire la faptul ca, in urma unor atacuri cibernetice, conturile lor bancare au devenit vulnerabile și ca trebuie sa transfere de urgența soldul disponibil intr-un cont sigur al bancii, in caz contrar existand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

