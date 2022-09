Un nou târg de adopții dedicat câinilor din adăpostul de la Târgu Jiu Un nou targ de adopții dedicat cainilor fara stapan va avea loc la Targu Jiu, in parcarea supraterana a mall-ului,. Asociația pentru protecția animalelor „PRO ANIMALS”, Direcția Județeana de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, Edilitara S.A. și Shopping Mall Targu Jiu vor organiza pe 2 octombrie, de la ora 13.00, Targul de Adopții „Prieten pe viața”. Acesta este dedicat cainilor din adapostul public Targu Jiu. In cadrul acestui Targ de Adopții va avea loc o prezentarea a cațeilor pentru adopție, dar și o campanie de informare despre importanța sterilizarii ca metoda… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

