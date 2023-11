Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal, astazi, in Parlamentul Romaniei, intre membrii ai AUR si USR, in ziua votului pentru ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu. Totul a inceput in momentul in care George Simion a transmis de la tribuna Parlamentului ca anii comunismului, pe langa parțile rele, au avut și parți…

- Comisia juridica a Senatului a acordat, miercuri, in unanimitate, un punct de vedere favorabil solicitarii DNA referitoare la efectuarea urmaririi penale in cazul fostului premier Florin Citu, in prezent senator, acuzat de abuz in serviciu in dosarul vaccinurilor anti-COVID. Punctul de vedere al Comisiei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, un deputat „mai rusofil”, caruia nu merita sa ii spuna numele, a venit si i-a spus: „Am sa o violez pe ma-ta!”. In replica, liderul AUR, George Simion, susține ca va arata cum a fost el jignit. Presedintele…

- Alexandru Gadiuța, viceprimarul de la Sectorul 6, exclus din USR la solicitarea șefului filialei bucureștene,Vlad voiculescu, acuza partidul de inscenarea unor acuzații, inclusiv legate de nunta sa. „Este o mizerie și voi uza de toate caile de atac”, a scris Gadiuța pe pagina sa de socializare. Viceprimarul…

- Consiliul Economic si Social (CES), organ consultativ al Parlamentului si al Guvernului, a emis aviz NEFAVORABIL la proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare pe care Guvernul Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament. CES motiveaza ca „masurile de reducere a cheltuielilor sunt neconvingatoare”,…

- Soțul Zoiei Ceaușescu, Mircea Oprean, ginerele fostului dictator, acuza statul roman ca refuza sa-i plateasca despagubiri pentru banii și bunurile confiscate in martie 1989, relateaza Fanatik. Mircea Oprean, soțul Zoiei Ceaușescu se lupta și astazi sa recupereze averea confiscata de autoritați, in …

- Senatorul liberal Florin Cițu l-a catolgat, luni, pe premierul Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook „un analfabet (economic) și un asasin al economiei Romaniei”. Aprecierile facute de Cițu, fost premier și fost ministru al Finanțelor, vin dupa ce PSD a anunțat ca a decis sa-i dea unda verde lui…