Stiri pe aceeasi tema

- Regele Danemarcei, instaurat la tron. Imagini de la ceremonia din Copenhaga! Regina Margrethe a abidcat din rolul de monarh al Danemarcei. Este pentru prima oara cand un monarh abidca in Danemarca din anul 1146 incoace. „La 14 ianuarie 2024 — la 52 de ani dupa ce i-am succedat tatalui meu iubit — voi…

- Regele Frederik al X-lea al Danemarcei a urcat duminica pe tron, succedandu-i mamei sale, regina Margrethe a II-a, care a abdicat in mod oficial dupa 52 de ani de monarhie, iar o mare mulțime de oameni s-a adunat in capitala pentru a fi martori ai acestui eveniment istoric. Foarte populara Margrethe…

- Printul Frederik, in varsta de 55 de ani, va deveni duminica rege al Danemarcei, dupa ce mama sa a abdicat in favoarea sa, un eveniment fara precedent care se asteapta sa reuneasca peste o suta de mii de danezi pe strazile din Copenhaga.Print mostenitor de la varsta de 52 de ani, viitorul monarh…

- Telenovela veritabila in familia regala a Danemarcei. Ce aventura ar fi avut prințul moștenitor! Au mai ramas doar cateva zile pana cand Prințul moștenitor Frederik și Prințesa Mary vor urca pe tronul Danemarcei. Asta dupa ce Regina Margrethe a anunțat ca va abdica la varsta de 83 de ani. O decizie…

- Regina Margrethe a II-a a Danemarcei a calarit pe strazile din Copenhaga intr-o trasura de cai, acoperita cu aur, pentru ultima data in calitate de monarh joi (4 ianuarie), inainte de a preda tronul fiului ei, prințul moștenitor Frederik, saptamana viitoare, potrivit Reuters. Regina, in varsta de 83…

- Regina Margrethe a II-a a Danemarcei a infruntat joi vremea rece pentru a se plimba pe strazile din Copenhaga in fastuoasa trasura regala poleita cu aur, pentru ultima data in calitate de monarh, inainte de a lasa tronul fiului sau, printul mostenitor Frederik, saptamana viitoare, relateaza Reuters.…

- Naționala Franței a facut o partida perfecta in finala Campionatului Mondial de handbal feminin și s-a impus cu 31-28 in fața Norvegiei. A fost un inceput de meci echilibrat, in care Franța a alternat perioadele de avantaj la un gol cu egalitațile, dar dupa cateva minute de joc a urmat o perioada buna…

- Selectionerul echipei nationale, Florentin Pera, a declarat duminica seara, dupa ce Romania a invins Serbia cu scorul de 37-28, ca este mandru de jucatoarele sale. „Sunt mandru de jucatoarele mele, au facut un meci cu adevarat bun azi. Am jucat foarte bine in prima repriza, lucru care ne-a ajutat mult,…