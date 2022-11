Stiri pe aceeasi tema

- Diplomația chineza a transmis, joi, ca Xi Jinping nu a intenționat sa-l critice pe prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, la summit-ul G20 dupa ce un incomod schimb de replici dintre cei doi lideri a fost surprins de camerele de filmat la summit-ul G20, scrie Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat luni omologului sau american Joe Biden ca lumea este suficient de mare pentru ca cele doua tari ale lor sa poata prospera, dar a atentionat totodata SUA impotriva depasirii "liniei rosii" pe care o constituie problema Taiwanului, informeaza AFP, potrivit…

- Chinese leader Xi Jinping made his most direct criticism yet of Vladimir Putin’s war on Ukraine on Friday, warning the Russian president not to resort to nuclear weapons and calling on visiting German Chancellor Olaf Scholz to push for peace talks, according to Politico. Xi’s warning comes just over…

- Prietenia dintre China si Rusia are „perspective largi“ de dezvoltare, iar cele doua tari „mai au multe de realizat inainte“, a subliniat luni presedintele chinez Xi Jinping, intr-un mesaj scris, cu ocazia celei de-a 65-a aniversari de la crearea asociatiei de prietenie intre Beijing si Moscova.

- Fostul presedinte Hu Jintao a fost escortat spre iesire sambata, in timpul ceremoniei de inchidere a congresului Partidului Comunist, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Parand slabit, barbatul in varsta de 79 de ani, care a fost presedintele Chinei intre 2003 si 2013 a fost indemnat de angajati sa…

- China urmarește unificarea cu Taiwanul „intr-un ritm mult mai rapid" decat se aștepta anterior, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat luni ca Statele Unite inca spera sa poata coopera in unele probleme majore cu presedintele chinez, care este pe cale sa obtina un al treilea mandat, desi China lui Xi Jinping este "mai agresiva" in prezent, transmite AFP.

- China nu va renunța niciodata la dreptul de a folosi forța asupra Taiwanului, dar se va stradui pentru o rezolvare pașnica, a spus președintele Xi Jinping, la deschiderea Congresului Partidului Comunist, scrie Reuters.