Razboiul in familia Dolanescu continua. Dragoș Dolanescu il acuza pe Ionuț ca nu s-a ținut de cuvant și ca nu a facut un muzeu cu toate costumele populare și lucrurile deținute de regretatul interpret in casa din Caimatei.„Dupa ce tata a murit, eu nu am luat din lucrurile lui, pentru ca Ionuț a promis ca in casa din Caimatei va face și un mic muzeu, unde sa expuna diplomele, albumele, lucrurile lui tata. Acum vin eu și-l intreb pe fratele meu: «Ionuț, unde-s hainele lui tata? Unde este muzeul pe care ai promis ca-l faci?». Nu a fost om de cuvant.”, a declarat acesta.Frații Dolanescu s-au certat…