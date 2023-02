Stiri pe aceeasi tema

- Activitate seismica intensa in Romania. Un seism de 2,5 grade s-a produs, in aceasta dimineața, la ora 10:51, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 145 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur s-a produs marți dimineața in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul a avut o magnitudine de 3,6 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 07:42, la adancimea de 115 kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea…

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea in ultimele 12 ore. Potrivit INFP, in ziua de 19 Ianuarie 2023 la ora 22:46:28 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 17km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Cutremur, joi, in Romania. Potrivit INFP, un seism de 2,4 grade s-a produs la ora 4:27, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 100 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brasov, 84km NE de Ploiesti, 110km S de Bacau, 116km V de Galati,…

- In ziua de 01 Ianuarie 2023 la ora 03:41:21 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 108km V de…

- Creditorii operatorului britanic de cinematografe Cineworld Group au purtat discutii pe tema divizarii grupului si a vanzarii operatiunilor din Europa de Est, inclusiv a celor din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Potrivit acestor surse care au dorit sa isi pastreze…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a primit o singura oferta din partea unei asocieri de firme intr-o licitație estimata inițial la 121,5 milioane de lei (fara TVA) pentru furnizarea unui sistem interoperabil de centre regionale de interventie multi-risc, arata datele din Sistemul Electronic de Achiziții…