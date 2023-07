Un nou mesaj RO-Alert care anunță prezența unui urs în Ploiești! Nu se știe dacă e același de ieri sau sunt doi Un al doilea mesaj RO-Alert a fost emis in Prahova, dupa ce ieri a fost vazut un urs in jurul Ploieștiului. Animalul nu a fost gasit nici astazi, iar ISU nu exclude in acest moment sa fie vorba de același urs, dar exista și posibilitatea sa fie vorba de un altul. Duminica, la ora 14:30 a fost emis un mesaj RO-Alert prin care cetațenii sunt informați ca in localitatea Gageni, strada Mihai Viteazu a fost semnalata prezența unui urs. Oamenii sunt avertizați sa stea in case și sa pastreze distanța fața de animal in cazul in care il vad. Și noaptea trecuta a fost filmat un urs in apropiere de Ploiești,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

