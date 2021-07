Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche au depistat, vineri, 11 cetateni afro-asiatici, din Egipt, Turcia si Camerun, care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea, din Serbia, cu ajutorul unei ambarcatiuni pneumatice. Doua dintre femeile din grup, una dintre…

- Politistii de frontiera de la Moldova Veche – I.T.P.F. Timisoara au depistat opt migranți din Egipt si Somalia, care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Marți dimineața, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera de la Moldova Veche – I.T.P.F. Timisoara au depistat opt migranți din Egipt si Somalia, care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Marți dimineața, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- CARAS-SEVERIN – Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche au depistat opt cetateni straini din Egipt si Somalia care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile! Azi dimineata, in jurul orei 04.00, politistii…

- Opt migranti au fost prinsi, marti dimineata, de catre politistii romani de frontiera dupa ce au trecut ilegal Dunarea din Serbia in Romania, cu ajutorul unei barci gonflabile. Incidentul s-a petrecut in zona Sectorului Politiei de Frontiera Moldova-Veche, judetul Caras Severin.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche – I.T.P.F. Timisoara au depistat opt cetateni straini din Egipt si Somalia care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. In data de 22.06.2021, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara au depistat si identificat, in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale desfasurate pe raza judetului Caras-Severin, doi cetateni sirieni care au sprijinit opt cetateni…

- Treizeci de cetateni din Siria, Afganistan si Irak au traversat Dunarea cu o barca cu motor si a uincercat sa intre ilegal in Romania, fiind prinsi de politistii de frontiera din Mehedinti. Ei sperau sa ajunga in tari din vestul Europei si platisera sume cuprinse intre 1.200 si 1.500 de euro de persoana…