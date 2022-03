Stiri pe aceeasi tema

- Acordul evalueaza pe Mitchell & Ness la 250 de milioane de dolari, potrivit unor surse familiare cu problema. Compania a obtinut anul trecut vanzari de 350 de milioane de dolari si un profit de 70 de milioane de dolari, au spus sursele. Fanatics va detine 75% din Mitchell & Ness, restul revenind grupului…

- Softbank și Nvidia au abandonat ideea celei mai mari tranzacții din industria microprocesoarelor, astfel ca dezvoltatorul britanic Arm nu va mai fi vândut de grupul japonez Softbank. Tranzacția anunțata în 2020 se cifra la 40 miliarde dolari, iar Nvidia ar fi avut multe de câștigat.…

- Serbia a anunțat ca va renunța la un proiect minier de exploatare a litiului pe un perimetru acordat companiei anglo-australiene, Rio Tinto, potrivit AFP. „Am satisfacut toate cererile protestatarilor și am pus capat Rio Tinto în Serbia”, a declarat Ana Brnabic într-o…

- ​Novak Djokovic a stârnit controverse în ultimele saptamâni, dupa ce nu a fost lasat sa ramâna în Australia deoarece nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Cu toate acestea, liderul ierarhiei ATP este actionarul majoritar al unei companii daneze de biotehnologie…

- Aquatim intrerupe furnizarea apei, in aceasta dupa amiaza, intre orele 17 – 19, pe Calea Stan Vidrighin, intre strada 1 Decembrie și bulevardul Liviu Rebreanu, din cauza unui defect de conducta. Echipele Aquatim se straduiesc sa remedieze problema cat de repede posibil. Compania iși cere scuze pentru…

- WhatsApp, aplicatia de mesagerie deținuta de compania Meta, și-a dezvoltat activ aplicația și a lucrat la noi funcții. De acum, va semana din ce in ce mai mult cu platforma “sora”, Facebook. O noua functie, dorita in special de tineri, ar putea fi disponibila in curand. Reactii la mesaje, ca la Facebook…

- El a informat brusc mai mult de 900 de angajati ca raman fara locuri de munca inainte de Craciun. „Daca va aflati aici, sunteti parte din grupul ghinionist care e destituit”, a spus Garg, citeaza CNN. „Angajamentul vostru va fi incheiat cu incepere imediata”. Garg le-a spus ca ar trebui sa se astepte…