Un nou focar de pesta porcina africana a fost depistat la o ferma din Timiș in care sunt crescute 42.000 de animale. Ferma aparține Smithfield Romania, care s-a confruntat cu o problema identica cu nici o luna in urma, la Parța. „In județul Timiș a aparut un nou focar de pesta porcina de proporții. Padureni […] Articolul Un nou focar masiv de pesta porcina in Timiș UPDATE Care sunt localitațile din zona de supraveghere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .