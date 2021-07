Un nou eşec al discuţiilor Belgrad-Pristina sub egida UE Liderii Serbiei si Kosovo s-au acuzat reciproc ca sunt responsabili pentru un nou esec al discutiilor purtate luni sub egida UE pentru a incerca solutionarea unuia dintre cele mai dificile conflicte teritoriale din Europa, relateaza France Presse.



Aceasta a fost a doua intalnire a liderilor intr-o luna la Bruxelles. Relatiile dintre cei doi vecini din Balcani raman complicate, la mai bine de 20 de ani de la separarea lor prin razboi.



"Reuniunea a fost dificila si a demonstrat abordari foarte diferite ale celor doua parti cu privire la normalizarea relatiilor dintre Kosovo…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

