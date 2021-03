Un nou EȘEC al autorităților? S-a aruncat în gol după trei ore de negocieri! Tanarul s-a urcat pe acoperișul cladirii și a discutat, mai bine de trei ore, cu trei negociatori - doi barbați și o femeie, care au incercat sa il convinga sa coboare. Record greu de egalat in ENERGIA romaneasca! Rovinariul a dat lovitura Tanarul era cunoscut ca fiind consumator de droguri. Se pare ca era in sevraj, fiind incoerent in timpul negocierilor. In momentul in care polițiștii au urcat sa il salveze, tanarul a blocat fereastra de acces. La locul incidentului ajunsese chiar psiholoaga care il consilia de mai mult timp. Dupa mai bine de trei ore de staționare pe acoperiș, tanarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

