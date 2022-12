Stiri pe aceeasi tema

- Construirea celui mai mare parc fotovoltaic din Europa, care va incepe anul viitor in zona Pilu – Graniceri, din judetul Arad, va costa aproximativ 800 de milioane de euro, au anuntat, marti, reprezentantii investitorului si ai dezvoltatorului, relateaza Agentia de presa Rador. Acestia au mai transmis…

- Proprietarul unui apartament din Azoria, unul dintre turnurile ridicate langa cimitir, pe varianta Zorilor - Manaștur (strada Frunzișului), cere nici mai mult nici mai putin de 3.300 de euro pe mp.Prețul apartamentului de 54 de mp este de 179.900 de euro. Agenția imobiliara spune ca ”ofera spre vanzare…

- Bilantul victimelor cutremurului de luni de pe Insula Java, in Indonezia, a crescut la 321 de morti, anunta duminica Agentia nationala indoneziana de gestionarea catastrofelor, relateaza AFP. Acest seism - de magnitidinea 5,6 si de mica adancime - a cauzat numeroase pagube in vestul Insulei Java. Un…

- Sub sloganul "Impreuna dezvoltam Regiunea", peste 170 de reprezentanti ai administratiei publice centrale si locale au participat la evenimentul de lansare a Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027, in cadrul unui eveniment organizat la Targu Mures de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade a zguduit vestul Turciei miercuri dimineata, potrivit agentiei turce pentru protectie civila Afad, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Epicentrul seismului produs in jurul orei 4:00 a fost localizat in provincia Duzce de la Marea Neagra, dar el s-a resimtit…

- Virgil Marius Bob, senator USR, a fost filmat cand loveste un alt barbat, in cap, in timpul unei petreceri. Senatorul a anuntat pe Facebook ca se autosuspenda din partid, iar apoi a dat like la postare. Senatorul USR a participat, in weekend, la o petrecere unde s-a intalnit cu un alt barbat, inspector…

- VIDEO| NASA lovește in seara asta un asteroid care amenința Pamantul: Cat de mare este ținta sa NASA lovește in seara asta un asteroid care amenința Pamantul: Cat de mare este ținta sa Agentia spatiala nord-americana NASA va efectua luni un test demn de celebrul film Armageddon. In cadrul operatiunii…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a lovit vestul Mexicului chiar in ziua comemorarii a doua cutremure devastatoare anterioare, provocand moartea a cel puțin unei persoane și inundații pe coasta Pacificului. Cutremurul a avut loc la ora locala 13.05, lovind in apropierea orașului La Placita de Morelos…