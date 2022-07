Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a comunicat, joi, ca a fost confirmat inca un caz de variola maimuței. ”Este vorba de un barbat de 40 de ani din București. Starea lui de sanatate este buna, ” iar in prezent se afla internat. A fost declanșata ancheta epidemiologica pentru stabilirea contacților direcți”. Pana…

- In Romania au fost diagnosticate trei noi cazuri de variola maimutei, a transmis Ministerul Sanatatii (MS). Este vorba despre trei barbati, cu varste intre 24 si 38 de ani, din Bucuresti, starea lor de sanatate fiind buna. Potrivit MS, cei trei barbați sunt din Bucuresti și au varste de 24 de ani, 33…

- Cel de-al saselea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania, informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit Ministerului Sanatații este vorba despre un barbat de 40 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti, iar investigatiile de laborator au confirmat astazi ca pacientul…

- Al saselea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti, iar investigatiile de laborator au confirmat joi ca pacientul este infectat cu variola maimutei,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost diagnosticat cu variola maimuței, fiind al cincilea caz inregistrat in țara noastra, a anunțat Ministerul Sanatații, marți, intr-un comunicat. „Simptomele au aparut pe data de 18 iunie iar infecția a fost confirmata astazi in urma investigațiilor de laborator.…

- Primul caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Care sunt simptomele și cum se raspandește Primul caz de variola maimuței a fost diagnosticat, luni, in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani, din București. „Acesta a fost diagnosticat in…

- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…