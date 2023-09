Un nou caz care zguduie poliția. Angajat MAI, prins drogat pe motocicletă Dupa polițistul drogat din Popești Leordeni, care a ucis o femeie dupa ce a intrat cu mașina in ea pe trotuar, un nou angajat MAI a fost depistat drogat in trafic. Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13:35, pe raza comunei Stefan cel Mare, cand in cadrul unei actiuni pe linia depistarii conducatorilor de autovehicule care conduc in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive, politistii Serviciului Rutier Vaslui l-au verificat pe colegul lor, care conducea o motocicleta, inmatriculata provizoriu in municipiul Bucuresti. „In urma testarii cu aparatul drugtest, a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor.Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor, transmite Agerpres. Incidentul s-a petrecut luni, 18…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor, transmite Agerpres. Incidentul s-a petrecut luni, 18…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor. Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13,35, pe raza comunei Stefan cel Mare, cand in cadrul unei actiuni…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor. Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13,35,…

- Un angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor. Barbatul are 23 de ani și este din judetul Arges. Incidentul s-a petrecut luni, pe raza comunei Stefan…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vaslui, barbatul de 23 de ani, polițist in cadrul IPJ Vaslui, a fost depistat de colegii de la Serviciul Rutier care desfașurau o acțiune pe linia depistarii șoferilor care conduc sub influența substanțelor psihoactive.Polițistul…

- Doi copii si mama lor au fost raniti intr-un accident rutier produs pe DN 15C, in localitatea Baltatesti, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. CITESTE SI BREAKING NEWS Hidrologii au emis Cod galben de inundatii pentru rauri din 27 de judete 13:33 135 Aglomerație…