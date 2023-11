Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au o vorba: „Speranța moare ultima”. Și daca moare și speranța unde ajungem? Ar putea fi inceputul unor tulburari psihice, de care cu greu mai putem scapa și pe lista se regasesc cele mai cunoscute: anxietatea și depresia. Dupa ce pandemia de Covid-19 ne-a dat peste cap, a inceput un razboi…

- Romanii care presteaza activitati casnice pot primi bani de la stat, sub forma unor vouchere. Este vorba despre acele tichete casnice, care se vor acorda in 2024. Aceste tichete, in valoare nominala de 15 lei, sunt destinate pentru activitațile casnice – servicii ocazionale și necalificate prestate…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre brațarile și telefoanele destinate celor care comit acte de violența domestica, aceștia urmand sa fie monitorizați de polițiști! Iar implementarea sistemului ar putea fi posibila in județul nostru pana la sfarșitul acestui an, dupa cum a declarat șeful Inspectoratului…

- Prin tradiție, romanii sunt oameni superstițioși. Fie ca e vorba de pisicile negre, iele și alte duhuri, purtatul unui singur papuc sau șosete, fie ca e vorba de temuta zi de 13, romanii au o lista intreaga de lucruri pe care le evita in zilele ”aducatoare de ghinion”.

- Un anunț important ii vizeaza pe toți romanii care au conturi deschise la BRD, BCR sau Banca Transilvania? Consiliul Concurenței a efectuat o serie de verificari in ultima perioada. Ce suspiciuni exista. Anunțul facut de autoritatea responsabila cu aplicarea regulilor de concurența. Probleme pentru…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca un pachet de masuri fiscale pe care Guvernul il va prezenta in Parlament va fi pus in dezbatere publica in cursul acestei saptamani. Premierul a subliniat importanța transparenței in procesul de elaborare și adoptare a acestor masuri, asigurandu-se ca…

- Deși exista un deficit bugetar major, actualul guvern anunța noi masuri sociale, mai ales pentru romanii cu pensii sub 1.700 de lei. concret, conform ministrului Marcel Boloș, este vorba de mai multi bani pentru acești romțni.

- Alimentele cu potential periculos pentru sanatatea consumatorilor semnalate prin intermediul Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje (SRAAF) ar putea ajunge pe rafturi si in cosurile consumatorilor din pricina protestului medicilor veterinari care au suspendat toate controalele din piata,…