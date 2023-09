Stiri pe aceeasi tema

- Au fost atacuri, azi noapte, in toate porturile ucrainene de pe Dunare. Sint informații ca au fost auzite alarme aeriene și explozii in Reni, Izmail și Chilia. Pe de alta parte, Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea…

- Un nou atac cu drone rusești a avut loc miercuri dimineața asupra Ismailului și a provocat pagube in porturi și alte infrastructuri civile, anunța guvernatorului regiunii Odesa. Autoritațile romane au emis mesaj RO-Alert, la ora 00:54, și au indemnat populația din opt localitați din județul Tulcea sa…

- Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagra a fost lovit cu rachete. Guvernatorul rus al Crimeei a anunțat ca a fost lovita și o uzina in care se construiesc și se repara nave militare. 24 de oameni ar fi fost raniți.

- Rusia a atacat pentru a doua noapte la rand portul Izmail de la granița Romaniei. Explozii provocate de drone iraniene s-au auzit in orașul aflat pe malul Dunarii, la cateva sute de metri de țara noastra. Pe de alta parte, noi atacuri cu drone au fost in Crimeea ocupata și in vestul Rusiei, intr-o regiune…

- Ucraina a condamnat atacurile provocatoare ale Rusiei la Marea Neagra. Oficialii de la Kiev au cerut comunitatii internationale sa ia masuri dupa ce navele rusesti au tras focuri de avertisment asupra unui vas comercial care naviga pe Marea Neagra.

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- Explozie puternica chiar langa granița Romaniei, dupa ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili